Malore nel parcheggio dell' azienda | grave un uomo di 45 anni

Nella mattinata di oggi, un uomo di 45 anni ha avuto un malore nel parcheggio di un’azienda a Castrezzato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno prestato le prime cure prima di trasportarlo in ospedale. Le forze dell’ordine hanno avviato i controlli per chiarire le circostanze dell’accaduto. Al momento, non sono state rese note ulteriori informazioni sulla sua condizione di salute.

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