Malore nel parcheggio dell' azienda | grave un uomo di 45 anni

Da bresciatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di oggi, un uomo di 45 anni ha avuto un malore nel parcheggio di un’azienda a Castrezzato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno prestato le prime cure prima di trasportarlo in ospedale. Le forze dell’ordine hanno avviato i controlli per chiarire le circostanze dell’accaduto. Al momento, non sono state rese note ulteriori informazioni sulla sua condizione di salute.

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Un uomo di 45 anni è stato soccorso nella mattinata di oggi, lunedì 18 maggio, dopo aver accusato un malore nel piazzale di un’azienda a Castrezzato. È successo negli spazi esterni della Conveco, ditta che realizza  impianti per lo smaltimento o l'utilizzo del biogas.Secondo le prime informazioni. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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