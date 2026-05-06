Il Milan sta riorganizzando il reparto centrale in vista della prossima stagione, con il tecnico Allegri che ha deciso di effettuare tre cambi rispetto alla formazione precedente. Nei giorni scorsi si sono fatti avanti i nomi di Goretzka e Kovacic come possibili arrivi, mentre Youssouf Fofana sembra essere in uscita dalla rosa. Sullo sfondo si parla anche di un possibile ritorno di Tonali, che potrebbe riaprire un intreccio di mercato.

Manca davvero poco ormai alla fine della stagione 2025-2026 e il Milan - oltre che sul finale di campionato - è già ampiamente concentrato sul calciomercato e sulle operazioni in entrata: si prevedono innesti importanti a centrocampo, uno di questi potrebbe essere Nicolas Seiwald. Anche perché saranno molteplici in cambi in mediana in vista della prossima annata: serve un settore più forte e fisico per poter lottare al meglio in due competizioni, Serie A e (si spera) Champions League. Nel prossimo calciomercato estivo il Milan potrebbe cambiare il 50% del suo centrocampo. C'è un punto interrogativo, infatti, che aleggia sul futuro di Luka Modric: non si sa ancora se resterà o meno in rossonero anche nella stagione 2026-2027.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Rivoluzione Milan: Allegri ne cambia tre a centrocampo. Spunta l’intreccio clamoroso per il ritorno di Tonali

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