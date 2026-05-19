Intesa Sanpaolo-Prometeia | Industria ferma e l’export rallenta così la crisi in MO frena l’economia italiana

L’industria manifatturiera italiana si avvia a chiudere il 2026 con una crescita minima, prevista dello 0,2% a prezzi costanti, mentre a valori correnti l’aumento sarà del 3,8%. Il giro d’affari complessivo si attesterà intorno a 1 miliardo di euro. La crisi nel settore manifatturiero, influenzata dal rallentamento dell’export e dalla stagnazione dell’industria, ha portato a una riduzione dell’attività produttiva. La situazione riflette un quadro di difficoltà che interessa anche il settore delle costruzioni e l’export verso i mercati esteri.

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L’industria manifatturiera italiana si prepara a chiudere il 2026 in sostanziale stagnazione. Il fatturato crescerà appena dello 0,2% a prezzi costanti, mentre a valori correnti l’aumento sarà del 3,8%, per un giro d’affari complessivo stimato in 1.168 miliardi di euro. Un dato che riflette più la nuova spinta inflattiva che una reale accelerazione produttiva. Secondo il rapporto, l’esplosione del conflitto in Medio Oriente ha modificato in modo netto le prospettive economiche globali, incidendo su fiducia delle imprese, commercio internazionale, costi energetici e approvvigionamenti industriali. Anche ipotizzando una durata limitata della crisi, gli effetti sulle filiere e sui mercati sono destinati a protrarsi nel tempo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Industria metalmeccanica in frenata nel 2025: Automotive in caduta, l’export rallentaLe tensioni geopolitiche continuano ad impattare negativamente sull’attività industriale, con riflessi sulla catena di approvvigionamento, sui costi... Economia circolare, Intesa Sanpaolo rinnova la partnership con Fondazione Ellen MacArthurLa partnership strategica tra Intesa Sanpaolo ed Ellen MacArthur Foundation, principale promotore a livello internazionale della transizione verso... Intesa Sanpaolo, manifattura in crescita moderata ma pesa l’incertezza dovuta al blocco di HormuzSono questi i risultati principali contenuti nel Rapporto Analisi dei Settori Industriali realizzato da Intesa Sanpaolo e Prometeia e presentato oggi a Milano. italpress.com Intesa Sanpaolo: presentato con Prometeia il Rapporto Analisi dei Settori IndustrialiDe Felice (Intesa Sanpaolo): Ci aspettiamo un anno caratterizzato da una crescita molto contenuta, sostanzialmente vicina allo zero a prezzi costanti ... affaritaliani.it