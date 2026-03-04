Meccanica – L’industria manifatturiera reagisce e punta sull’innovazione

In Emilia-Romagna, l’industria meccanica sta adottando nuove strategie focalizzate sull’innovazione per rispondere alle sfide della trasformazione del settore. Le aziende si stanno concentrando su progetti e tecnologie avanzate per migliorare processi e prodotti, mentre il mercato globale rimane caratterizzato da incertezza e complessità. Questa regione si distingue come protagonista di un cambiamento nel panorama manifatturiero italiano.

