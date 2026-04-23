Il coach Nicolas Zanco ha commentato l’andamento della partita, affermando di aver richiesto un avvio deciso e aggressivo. Tuttavia, ha osservato che, per la terza partita di fila, la squadra ha incontrato difficoltà ad entrare in ritmo fin dai primi minuti. Le sue parole sono state pronunciate in un’intervista in cui ha analizzato la prestazione del team e le difficoltà incontrate nel primo quarto di gioco.

"Avevo chiesto ai ragazzi di una partenza forte e cattiva. Invece, per la terza partita consecutiva, il nostro quintetto ha fatto molta fatica a entrare in partita". Queste le prime parole di coach Nicolas Zanco dopo la sconfitta subita a Faenza. "Faenza ci ha aggredito da subito mettendo tanta pressione addosso – ha detto ancora il tecnico dell’Umana San Giobbe -: ci ha tolto i punti di riferimento facendoci fare dei tiri forzati all’ultimo secondo. Ci siamo disuniti e poi abbiamo cominciato più a pensare magari ai fischi o a dirci parole tra di noi che alla partita. La partita piano piano ci è scappata via. Abbiamo avuto una piccola...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Interviste: parla coach Nicolas Zanco. Avevo chiesto un inizio forte e cattivo. Non c’è stato»Avevo chiesto ai ragazzi di una partenza forte e cattiva. Invece, per la terza partita consecutiva, il nostro quintetto ha fatto molta fatica a entrare in partita. Queste le prime parole di coach ... sport.quotidiano.net

Interviews: Coach Nicolas Zanco speaks. I asked for a strong and aggressive start. It didn't happen.Avevo chiesto ai ragazzi di una partenza forte e cattiva. Invece, per la terza partita consecutiva, il nostro quintetto ha fatto molta fatica a entrare in partita. Queste le prime parole di coach ... sport.quotidiano.net

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