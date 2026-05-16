Interviste | le parole dell’allenatore Nicolas Zanco Andiamo a giocarci Gara 5 senza niente da perdere
L’allenatore di San Giobbe Chiusi ha commentato la vittoria in gara 4 che ha portato la sua squadra alla quinta sfida, affermando che si giocherà questa partita senza pressioni e senza nulla da perdere. Alla fine dell’incontro, Zanco ha parlato di un parziale che la squadra si è conquistata nel quarto periodo, sottolineando l’importanza di quel momento decisivo. La squadra si prepara ora alla gara successiva, con l’obiettivo di continuare a credere nel proprio percorso.
"Un parziale che ci siamo meritati". Così coach Nicolas Zanco dopo la vittoria in gara 4 della sua San Giobbe Chiusi, riferendosi soprattutto allo strappo decisivo nell’ultimo periodo. "Secondo me non è normale dover essere espulsi per cambiare un certo tipo di metro arbitrale che onestamente non è stato all’altezza di questa partita e di questa serie – ha detto il tecnico dell’ Umana -. Bisogna conoscere i giocatori, sapere che siamo due squadre che giocano sul filo di lana ogni possesso. È una partita fisica, sporca e bisogna fischiare allo stesso modo da entrambe le parti. In più si perde tempo a chiedere alla panchina di star seduti durante i momenti di gioia, invece di punire chi protesta o simula dal primo minuto – ha detto ancora Zanco -. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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