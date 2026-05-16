Interviste | le parole dell’allenatore Nicolas Zanco Andiamo a giocarci Gara 5 senza niente da perdere

L’allenatore di San Giobbe Chiusi ha commentato la vittoria in gara 4 che ha portato la sua squadra alla quinta sfida, affermando che si giocherà questa partita senza pressioni e senza nulla da perdere. Alla fine dell’incontro, Zanco ha parlato di un parziale che la squadra si è conquistata nel quarto periodo, sottolineando l’importanza di quel momento decisivo. La squadra si prepara ora alla gara successiva, con l’obiettivo di continuare a credere nel proprio percorso.

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