Prevenzione e contrasto alla violenza di genere disco verde dalla giunta al piano triennale

La giunta della Regione Calabria ha approvato un piano triennale che copre il periodo 2026-2028, finalizzato alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere. La decisione è stata presa su proposta dell’assessora al welfare e all’inclusione sociale, Pasqualina Straface. La delibera coinvolge interventi specifici a livello regionale e rappresenta un passo importante nelle politiche di tutela contro la violenza di genere.

Su proposta dell’assessora al welfare e all’inclusione sociale, Pasqualina Straface, la giunta della Regione Calabria, guidata dal presidente Roberto Occhiuto, ha deliberato il piano triennale di adozione degli interventi regionali 2026-2028 per la prevenzione e il contrasto della violenza di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Liceo Finocchiaro Aprile, “prevenzione primaria” per il contrasto alla violenza di genereVenerdì 6 marzo a Palermo, con inizio alle ore 11:00, al Liceo delle Scienze umane “C.

“Il Rispetto è Forza”, al Tarì il progetto per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genereIl prossimo 17 febbraio, alle 10,30, presso la Sala Convegni de “Il Tarì” di Marcianise, si terrà l’evento “Il Rispetto è Forza”, promosso dal Centro...

Tutto quello che riguarda Prevenzione e contrasto alla violenza....

Temi più discussi: Proposta di legge di iniziativa popolare Disposizioni per la prevenzione e il contrasto degli atti di bullismo; GD N. 9/2026 - Contrasto e prevenzione alla diffusa illegalità; Rete Territoriale Antiviolenza della Provincia di Fermo; Violenza contro le donne, Terni verso protocollo prevenzione e contrasto.

Prevenzione e fragilità giovanile alla Cocchi-Aosta di TodiSi è svolta una giornata di formazione con ETAB, Associazione Mi Fido di te e lo staff d'eccellenza del Centro DNA di Todi ... iltamtam.it

Prevenzione e ascolto: la Questura di Asti coinvolge le scuole sul tema della violenza di genereLa Polizia di Stato, attraverso la Questura di Asti, rinnova il proprio impegno nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere con la campagna ... atnews.it

ASL SALERNO POTENZIA LA PREVENZIONE: INTRODOTTO IL TEST HPV DNA NELLO SCREENING GRATUITO PER IL TUMORE DELLA CERVICE UTERINA Da gennaio 2026 l’Asl Salerno rafforza il proprio impegno nella prevenzione oncologi - facebook.com facebook

Ti serve un esperto #Responsabile del #Servizio di #Prevenzione e #Protezione (RSPP), figura tecnica designata dal DL per coordinare le attività di prevenzione nella tua Azienda Ti aiutiamo a mettere in atto un #sistema di prevenzione #aziendale su misur x.com