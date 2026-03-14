Regione Calabria importanti provvedimenti in materia di trasporti | disco verde dalla giunta

La giunta della Regione Calabria, su proposta del presidente Roberto Occhiuto, ha approvato due provvedimenti riguardanti i trasporti. Questi atti riguardano interventi specifici nel settore e sono stati ufficialmente approvati dalla commissione regionale. La decisione riguarda l’adozione di nuove misure e interventi mirati per il settore dei trasporti pubblici e privati nella regione.

Su proposta del presidente Roberto Occhiuto, la giunta della Regione Calabria, ha approvato due importanti atti in materia di trasporti. La prima riguarda l’adozione dell’aggiornamento del Piano regionale dei trasporti e del rapporto ambientale ed espletamento delle procedure di valutazione ambientale strategica, applicata all’aggiornamento del Piano. Il documento disciplina inoltre l’attivazione della “riunione decisoria” interna, quale strumento organizzativo per garantire il coordinamento e una posizione regionale unitaria tra le diverse strutture coinvolte. ReggioToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Articoli correlati Regione Calabria, la giunta potrà allargarsi a nove membri: disco verde da RomaNessuna impugnazione e strada spianata per la riorganizzazione dell’esecutivo calabrese: il governo ha deciso, come riporta l'Ansa, di non opporsi... Calabria, la giunta potrà allargarsi a nove membri: disco verde da RomaNessuna impugnazione e strada spianata per la riorganizzazione dell’esecutivo calabrese: il governo ha deciso, come riporta l'Ansa, di non opporsi... Tutto quello che riguarda Regione Calabria Temi più discussi: Progetti di vita, Straface: Confronto con territori e Inps per passare dall’assistenza all’autonomia; Turismo lento e sostenibilità, la Regione Calabria alla Fiera dei cammini a Milano dal 13 al 15 Marzo; Maltempo in Calabria, Cdm delibera stato di emergenza per un anno; Concessioni demaniali in Calabria, la Regione prepara modifiche per l’estate. Calabria, ok in Giunta ad importanti provvedimenti in materia di trasporti | DETTAGLILa Giunta della Regione Calabria, nella seduta odierna, su proposta del presidente Roberto Occhiuto, ha approvato due importanti atti in materia di trasporti. La prima riguarda l’adozione dell’aggiorn ... strettoweb.com Regione Calabria: ok della Giunta a piano trasporti, continuità aerea Crotone-Roma e green education nelle scuoleLa Giunta della Regione Calabria, nella seduta odierna, su proposta del presidente Roberto Occhiuto , ha approvato due importanti atti in materia di trasporti. calabria.gazzettadelsud.it SANITA' TERRITORIALE, ALLARME SULLA CASA DELLA SALUTE DI CHIARAVALLE Il consigliere regionale del gruppo Tridico Presidente chiede interventi urgenti alla Regione Calabria: organici ridotti e servizi a rischio nella struttura sanitaria del Catanzar - facebook.com facebook