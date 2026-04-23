L’onorevole Elisabetta Piccolotti AVS replica al ministro Valditara | Vuoto esercizio di retorica

L’onorevole Elisabetta Piccolotti ha commentato le dichiarazioni del ministro dell’Istruzione e del Merito, definendole un “vuoto esercizio di retorica”. La deputata ha affermato che è più semplice ottenere un’interlocuzione su riviste come Novella 2000 piuttosto che in Parlamento. La replica si è concentrata sulle modalità di comunicazione del ministro e sulla difficoltà di interagire con le istituzioni legislative.

La deputata ha risposto al capo del dicastero dell’Istruzione e del Merito: «Più facile ottenere un’interlocuzione su Novella 2000 che in Parlamento». A seguito della replica richiesta a Novella 2000 dal ministro Giuseppe Valditara, pubblicata ieri e che potete trovare QUI, anche l’onorevole Elisabetta Piccolotti (AVS) ha voluto rispondere al capo del dicastero dell’Istruzione e del Merito. Tutto è nato dopo le dichiarazioni sulle cinque grandi tematiche legate al mondo femminile (lavoro, famiglia e la lotta urgente contro la violenza di genere), pubblicate sulla rivista attualmente in edicola, commentate da dieci rappresentanti femminili del mondo della politica, tra cui appunto Piccolotti.🔗 Leggi su Novella2000.it

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