False interviste nella rilevazione Istat su violenza di genere Piccolotti Avs | Presenteremo interrogazione
Un caso legato alla rilevazione Istat sulla violenza di genere ha suscitato attenzione dopo che si sono verificati presunti errori nelle interviste raccolte. Elisabetta Piccolotti, portavoce di un gruppo parlamentare, ha annunciato che lunedì presenterà un'interrogazione in Parlamento per approfondire la vicenda, che è stata resa nota anche da un articolo pubblicato da Fanpage. La questione riguarda l'affidabilità dei dati diffusi dall'istituto di statistica.
Elisabetta Piccolotti, di Alleanza Verdi Sinistra, ha dichiarato che lunedì sarà depositata un'interrogazione parlamentare sul caso sollevato da Fanpage.it delle interviste falsificare nell'ambito dell'indagine contro la violenza sulle donne.🔗 Leggi su Fanpage.it
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