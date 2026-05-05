Cassino XXVII tappa International street food
Da venerdì 8 maggio a domenica 10 maggio 2026, Cassino ospiterà la 27ª tappa della decima edizione dell’International Street Food, il più grande festival itinerante in Italia dedicato al cibo di strada. L’evento si svolgerà in Piazza Labriola, con una presenza numerosa di stand e stand gastronomici provenienti da diverse regioni. La manifestazione prevede anche intrattenimento e attività per i visitatori durante i tre giorni di svolgimento.
La 27° tappa della 10° Edizione dell’International Street Food, il più grande festival itinerante d’Italia farà tappa da venerdì 8 maggio a domenica 10 maggio 2026 a Cassino, in Piazza Labriola. Un lungo weekend dedicato alla cucina di strada e ai sapori dal mondo. Per tre giorni il pubblico.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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