Interessi folli fino al 1400% | maxi operazione dei finanzieri smantella società di usurai attiva a Viterbo

Le forze dell'ordine hanno smantellato una società di prestiti a Viterbo, coinvolta in attività di usura con interessi fino al 1400%. Le indagini del nucleo speciale polizia valutaria hanno portato all’identificazione di un gruppo criminale che concedeva prestiti a tassi elevatissimi e utilizzava metodi estorsivi per ottenere il pagamento. Sono state sequestrate diverse proprietà e materiali legati all’organizzazione, mentre sono in corso ulteriori accertamenti per verificare eventuali collegamenti con altri soggetti coinvolti.

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