Interessi folli fino al 1400% | maxi operazione dei finanzieri smantella società di usurai attiva a Viterbo
Le forze dell'ordine hanno smantellato una società di prestiti a Viterbo, coinvolta in attività di usura con interessi fino al 1400%. Le indagini del nucleo speciale polizia valutaria hanno portato all’identificazione di un gruppo criminale che concedeva prestiti a tassi elevatissimi e utilizzava metodi estorsivi per ottenere il pagamento. Sono state sequestrate diverse proprietà e materiali legati all’organizzazione, mentre sono in corso ulteriori accertamenti per verificare eventuali collegamenti con altri soggetti coinvolti.
Le indagini, condotte dal nucleo speciale polizia valutaria, avevano consentito di individuare un’organizzazione criminale dedita ad attività abusiva di concessione di prestiti a tassi usurari, posta in essere dai sodali anche mediante l’utilizzo di metodi estorsivi nei confronti di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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