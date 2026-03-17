Operazione dei Carabinieri di Monfalcone smantella rete

Da gbt-magazine.com 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I Carabinieri di Monfalcone hanno portato a termine un’operazione che ha portato allo smantellamento di una rete coinvolta nell’immigrazione clandestina attraverso la rotta balcanica. L’intervento ha portato all’arresto di alcuni sospettati e al sequestro di documenti e mezzi utilizzati per facilitare il traffico. L’indagine, ancora in corso, ha coinvolto diverse forze dell’ordine.

Operazione dei Carabinieri di Monfalcone: smantellata la rete che favoriva l’immigrazione clandestina dalla rotta balcanica. L’Operazione dei Carabinieri di Monfalcone ha portato alla luce un sodalizio criminale attivo nel Nord Est. Il gruppo riusciva a muovere cittadini cinesi irregolari con una logistica precisa e in continua evoluzione. L’indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Trieste, nasce nell’agosto 2025 da un episodio che, a prima vista, sembrava marginale. A Villesse un camion con targa montenegrina si ferma ai margini del paese. Alcuni cittadini cinesi scendono rapidamente e vengono caricati su due auto italiane. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

operazione dei carabinieri di monfalcone smantella rete
© Gbt-magazine.com - Operazione dei Carabinieri di Monfalcone smantella rete

Articoli correlati

Cybercrime Iptv, operazione Switch Off smantella rete internazionale di pirateriaOperazione Switch Off smantella rete internazionale di pirateria audiovisiva, con 31 indagati e milioni di utenti coinvolti tra Italia e altri Paesi.

Ndrangheta a New York: Operazione “Risiko” smantella coscaLa ‘Ndrangheta Oltreoceano: Operazione Risiko Smantella un’Articolazione Transnazionale L’operazione denominata Risiko, coordinata dalla Direzione...

Approfondimenti e contenuti su Operazione dei Carabinieri di...

Temi più discussi: Tentata truffa a un'anziana di 83 anni, finto carabiniere scappa con soldi e gioielli ma viene fermato appena in tempo: arrestato un 59enne; Incidente tra un furgone e un'auto, due uomini incastrati tra le lamiere. Ferite anche le due donne in macchina; Moschea di Venezia, il bengalese paladino del centro di preghiera cacciato da Fratelli d'Italia: Non sarà candidato; Investito dal treno a cento metri dalla stazione di Latisana, morto 62enne: riattivata la circolazione ferroviaria tra Friuli Venezia...

carabinieri di monfalcone operazione dei carabinieri diSmantellata rete di passeur in FVG: ecco come nascondevano i clandestiniOperazione dei Carabinieri tra Trieste e Monfalcone: smantellata rete di immigrazione clandestina, 7 arresti e 30 denunce. nordest24.it

carabinieri di monfalcone operazione dei carabinieri diImmigrazione clandestina di cittadini cinesi, 7 arresti e 30 denunceI carabinieri della Compagnia di Monfalcone (Gorizia), al termine di una complessa indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Trieste, hanno disarticolato un'organizzazione criminal ... ansa.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.