Operazione dei Carabinieri di Monfalcone smantella rete

I Carabinieri di Monfalcone hanno portato a termine un’operazione che ha portato allo smantellamento di una rete coinvolta nell’immigrazione clandestina attraverso la rotta balcanica. L’intervento ha portato all’arresto di alcuni sospettati e al sequestro di documenti e mezzi utilizzati per facilitare il traffico. L’indagine, ancora in corso, ha coinvolto diverse forze dell’ordine.

Operazione dei Carabinieri di Monfalcone: smantellata la rete che favoriva l’immigrazione clandestina dalla rotta balcanica. L’Operazione dei Carabinieri di Monfalcone ha portato alla luce un sodalizio criminale attivo nel Nord Est. Il gruppo riusciva a muovere cittadini cinesi irregolari con una logistica precisa e in continua evoluzione. L’indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Trieste, nasce nell’agosto 2025 da un episodio che, a prima vista, sembrava marginale. A Villesse un camion con targa montenegrina si ferma ai margini del paese. Alcuni cittadini cinesi scendono rapidamente e vengono caricati su due auto italiane. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Operazione dei Carabinieri di Monfalcone smantella rete Articoli correlati Cybercrime Iptv, operazione Switch Off smantella rete internazionale di pirateriaOperazione Switch Off smantella rete internazionale di pirateria audiovisiva, con 31 indagati e milioni di utenti coinvolti tra Italia e altri Paesi. Ndrangheta a New York: Operazione “Risiko” smantella coscaLa ‘Ndrangheta Oltreoceano: Operazione Risiko Smantella un’Articolazione Transnazionale L’operazione denominata Risiko, coordinata dalla Direzione... Approfondimenti e contenuti su Operazione dei Carabinieri di... Temi più discussi: Tentata truffa a un'anziana di 83 anni, finto carabiniere scappa con soldi e gioielli ma viene fermato appena in tempo: arrestato un 59enne; Incidente tra un furgone e un'auto, due uomini incastrati tra le lamiere. Ferite anche le due donne in macchina; Moschea di Venezia, il bengalese paladino del centro di preghiera cacciato da Fratelli d'Italia: Non sarà candidato; Investito dal treno a cento metri dalla stazione di Latisana, morto 62enne: riattivata la circolazione ferroviaria tra Friuli Venezia... Smantellata rete di passeur in FVG: ecco come nascondevano i clandestiniOperazione dei Carabinieri tra Trieste e Monfalcone: smantellata rete di immigrazione clandestina, 7 arresti e 30 denunce. nordest24.it Immigrazione clandestina di cittadini cinesi, 7 arresti e 30 denunceI carabinieri della Compagnia di Monfalcone (Gorizia), al termine di una complessa indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Trieste, hanno disarticolato un'organizzazione criminal ... ansa.it Smantellata rete di passeur in FVG: ecco come nascondevano i clandestini --> https://www.nordest24.it/monfalcone-operazione-carabinieri-immigrazione-clandestina-arresti - facebook.com facebook Controlli dei carabinieri dopo i fatti di Capodanno: chiuso un disco bar a Monfalcone e sanzioni per oltre 11mila euro. #Friuli #Gorizia #Cronaca x.com