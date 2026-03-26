Le forze dell'ordine hanno effettuato un maxi sequestro nel Napoletano, coinvolgendo un’attività commerciale che si occupa di compravendita di oro. La Guardia di Finanza, supportata dal gip e dalla Procura locale, ha contestato all’azienda reati di ricettazione, riciclaggio e dichiarazione infedele. Si sospetta che l’attività abbia riciclato anche oggetti d’oro provenienti da furti e rapine.

Tempo di lettura: < 1 minuto C’è il fondato sospetto che riciclasse anche oggetti d’oro provento di furti e rapine, il “compro oro” della provincia di Napoli a cui la Guardia di Finanza di Napoli, il gip e la Procura di Nola contestano i reati di ricettazione, riciclaggio e dichiarazione infedele. Alla società del Nolano – che gestisce cinque negozi in quella zona del Napoletano – i militari del gruppo di Nola hanno notificato due decreti di sequestro, per un valore complessivo di circa 600mila euro: in particolare i militari hanno messo i sigilli a ben 2 kg di oro (collanine, anelli e bracciali) per un valore di 300mila euro di cui non è stato possibile giustificarne la provenienza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - ‘Riciclaggio di oro rubato’, maxi sequestro dei finanzieri nel Napoletano

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