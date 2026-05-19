Inter-Verona | l’ultima corsa per Darmian a San Siro? Ecco quanto sappiamo sul futuro del giocatore

L’ultima partita casalinga dell’Inter contro il Verona ha visto il club festeggiare il successo del campionato e della coppa, con i giocatori che hanno sollevato i trofei davanti ai tifosi presenti allo stadio. La vittoria ha concluso una stagione ricca di trionfi per i nerazzurri, che hanno poi sfilato nelle strade di Milano tra le celebrazioni. Tra i giocatori in evidenza, si discute del futuro di un difensore, con alcuni segnali che indicano possibili cambiamenti in vista della prossima stagione.

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Inter-Verona è stata per i nerazzurri, il coronamento di una stagione di successi e soddisfazioni. La squadra infatti, sotto gli occhi del pubblico di casa, festeggia il Doblete alzando le due coppe per poi sfilare tra un bagno di folla nelle strade di Milano. Tuttavia San Siro dedica uno scroscio di applausi anche ad uno dei calciatori più longevi dell’attuale rosa nerazzurra: Matteo Darmian che probabilmente lascerà la squadra alla fine di questa stagione. Il giocatore, dopo una lunga carriera divisa principalmente tra il Torino ed il Manchester United, è arrivato all’Inter nel 2020, mettendo a segno il suo primo goal in nerazzurro pochi mesi dopo il debutto e conquistando fin da subito il cuore dei tifosi. 🔗 Leggi su Forzainter.eu ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Materazzi consiglia Bastoni sul futuro: «Resta all’Inter, sappiamo quanto sei interista»di Lorenzo VezzaroL’ex difensore nerazzurro analizza il momento del centrale azzurro a margine del Charity Gala Dinner della Lega Serie A A margine... Inter-Verona: i nerazzurri puntano sul turnover a San Siro? Domande chiave Chi sostituirà Calhanoglu nel centrocampo nerazzurro per gestire il turnover? Come reagirà la difesa di Bastoni e Acerbi contro... Tegola per l’Hellas Verona: nel finale del match contro l’Inter, Roberto #Gagliardini ha ricevuto un cartellino giallo, poiché diffidato gli costerà la squalifica nell’ultima giornata di #SerieA contro l’ #ASRoma. #RomaVerona x.com Il ribaltone di Bowie all'ultimo minuto regala un pareggio al Verona: Inter Milano 1-1 Hellas Verona reddit Inter-Verona 1-1: video, gol e highlightsFinisce 1-1 l'ultima partita casalinga stagionale dell'Inter contro il Verona. I gol nel secondo tempo con il vantaggio nerazzurro propiziato da un' autorete di Edmundsson su tocco di Bonny. Pareggio ... sport.sky.it DIRETTA | Inter Verona (risultato finale 1-1): Bowie frena i festeggiamenti! (17 maggio 2026)Diretta Inter Verona streaming video tv oggi domenica 17 maggio 2026: orario, quote, probabili formazioni e risultato live in Serie A, festa a San Siro. ilsussidiario.net