Inter-Verona | l’ultima corsa per Darmian a San Siro? Ecco quanto sappiamo sul futuro del giocatore

Da forzainter.eu 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ultima partita casalinga dell’Inter contro il Verona ha visto il club festeggiare il successo del campionato e della coppa, con i giocatori che hanno sollevato i trofei davanti ai tifosi presenti allo stadio. La vittoria ha concluso una stagione ricca di trionfi per i nerazzurri, che hanno poi sfilato nelle strade di Milano tra le celebrazioni. Tra i giocatori in evidenza, si discute del futuro di un difensore, con alcuni segnali che indicano possibili cambiamenti in vista della prossima stagione.

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Inter-Verona è stata per i nerazzurri, il coronamento di una stagione di successi e soddisfazioni. La squadra infatti, sotto gli occhi del pubblico di casa, festeggia il Doblete alzando le due coppe per poi sfilare tra un bagno di folla nelle strade di Milano. Tuttavia San Siro dedica uno scroscio di applausi anche ad uno dei calciatori più longevi dell’attuale rosa nerazzurra: Matteo Darmian che probabilmente lascerà la squadra alla fine di questa stagione. Il giocatore, dopo una lunga carriera divisa principalmente tra il Torino ed il Manchester United, è arrivato all’Inter nel 2020, mettendo a segno il suo primo goal in nerazzurro pochi mesi dopo il debutto e conquistando fin da subito il cuore dei tifosi. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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