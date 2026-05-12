Materazzi consiglia Bastoni sul futuro | Resta all’Inter sappiamo quanto sei interista
Durante un evento benefico organizzato dalla Lega Serie A, un ex difensore della squadra nerazzurra ha commentato il momento di un centrale azzurro, consigliandogli di rimanere all’Inter. Ha detto che conosce quanto il giocatore sia legato alla maglia e ha suggerito di continuare nel club. La discussione è avvenuta a margine del Charity Gala Dinner, senza ulteriori approfondimenti sul futuro del calciatore.
di Lorenzo Vezzaro L’ex difensore nerazzurro analizza il momento del centrale azzurro a margine del Charity Gala Dinner della Lega Serie A. A margine dell’evento benefico organizzato dalla Lega Serie A, Marco Materazzi ha risposto alle domande dei cronisti presenti, soffermandosi in particolare sulla situazione di Alessandro Bastoni. L’ex numero 23, da sempre molto vicino alle dinamiche interiste, ha voluto spendere parole di stima per il classe ’99, sottolineando l’importanza del legame tra il giocatore e il club nonostante una stagione non sempre lineare. Secondo Materazzi, l’importanza di Bastoni nello scacchiere dell’ Inter resta centrale nonostante le difficoltà incontrate nel corso dell’ultimo campionato.🔗 Leggi su Internews24.com
MATERAZZI SCEGLIE TRA LE LEGGENDE DI INTER, MILAN E JUVENTUS
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