Materazzi consiglia Bastoni sul futuro | Resta all’Inter sappiamo quanto sei interista

Durante un evento benefico organizzato dalla Lega Serie A, un ex difensore della squadra nerazzurra ha commentato il momento di un centrale azzurro, consigliandogli di rimanere all’Inter. Ha detto che conosce quanto il giocatore sia legato alla maglia e ha suggerito di continuare nel club. La discussione è avvenuta a margine del Charity Gala Dinner, senza ulteriori approfondimenti sul futuro del calciatore.

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