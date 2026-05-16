L'Inter si prepara ad affrontare l'Interverona a San Siro, con i nerazzurri pronti a variare le scelte in formazione per gestire il carico di partite. Tra i punti di domanda principali ci sono le possibili sostituzioni nel centrocampo, in particolare chi prenderà il posto di Calhanoglu. La partita vedrà anche attenzione sulla linea difensiva, con Bastoni e Acerbi chiamati a contrastare l’attacco avversario. La sfida si preannuncia come un banco di prova per le rotazioni e le risposte del reparto difensivo.

? Domande chiave Chi sostituirà Calhanoglu nel centrocampo nerazzurro per gestire il turnover?. Come reagirà la difesa di Bastoni e Acerbi contro l'attacco veronese?. Quali giocatori dell'Inter giocheranno per dimostrare il proprio valore?. Perché il Verona punterà sulla continuità nonostante le assenze pesanti?.? In Breve Inter punterà sul 3-5-2 con Sommer, Bisseck, Acerbi, Bastoni, Frattesi, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Lautaro e Bonny.. Verona senza Mosquera, Serdar e Orba, con Montipò, Nelsson, Edmundsson, Valentini, Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric, Suslov e Bowie.. Arbitro Andrea Calzavara con assistenti Alessandro Costanzo e Matteo Passeri e direzione VAR di Alberto Santoro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inter-Verona: i nerazzurri puntano sul turnover a San Siro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Highlights Inter-Hellas Verona | 13ª giornata Campionato Under 15 | stagione 2025-26

Sullo stesso argomento

Pronostico Milan-Udinese: i rossoneri puntano sul fattore San SiroMilan-Udinese è una partita della trentaduesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni,...

Inter, festa scudetto: parata da San Siro al Duomo dopo Inter-VeronaDopo aver conquistato matematicamente il ventunesimo scudetto battendo il Parma per 2-0 a San Siro, l’Inter si prepara a celebrare ufficialmente il...

#Chivu pensa al possibile omaggio ai giocatori in uscita dall' #Inter nel match contro il #Verona, nell'ultima uscita stagionale a #SanSiro dei nerazzurri. Condividi la scelta del tecnico? #internews24 x.com

L'Inter non ha nessuno coinvolto nell'indagine arbitrale, ma l'amarezza è inevitabile: dal rigore non assegnato contro la Roma all'audio del VAR bloccato da Rocchi, fino al caso Bastoni-Kalulu, i nerazzurri stanno riaprendo vecchie ferite (articolo completo tra reddit

Pronostico Inter-Verona quotePronostico Inter-Verona quote analisi statistiche precedenti della 37 giornata di Serie A in programma domenica alle 15 a San Siro ... gazzetta.it

Inter, ultima a San Siro contro il Verona: i cinque nerazzurri che diranno addioLa gara contro il Verona sarà celebrativa per vari motivi, in cinque pronti a salutare: attenzione a chi si tratta ... spaziointer.it