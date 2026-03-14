Nel match di Serie A tra Inter e Atalanta finito 1-1, Bisseck si è distinto per la sua presenza in campo, mentre Ederson ha segnato il gol che ha cambiato l’andamento della partita. Thuram ha suscitato reazioni intense sui tifosi di San Siro. I voti, i top e i flop del confronto evidenziano le prestazioni dei giocatori e le dinamiche di questa giornata di campionato.

Un altro passo falso dell’Inter dopo il derby. Pareggio in casa per 1-1 contro un’Atalanta che nella ripresa tira fuori l’orgoglio e con i suoi uomini migliori, su tutti Ederson, si prende un meritato punto. Alla fine esplode la rabbia di San Siro contro Manganiello. per il presunto fallo non fischiato ai danni di Dumfries sull’azione del pareggio atalantino. Chivu espulso per proteste. TOP: Bisseck 8 – Difensore? Riduttivo, oggi era praticamente ovunque. Dalla difesa all’attacco, senza sosta. Un partitone. FLOP: Thuram 5 – Meno peggio delle ultime uscite, ma ancora un lontano parente dell’attaccante ammirato ormai oltre un anno fa. Si divora la palla del due a zero e nella ripresa non riesce a tenere un pallone. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - PAGELLE e TABELLINO Inter-Atalanta 1-1: Bisseck è ovunque, Ederson dà la svolta. Thuram fa arrabbiare San Siro

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