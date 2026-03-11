Bisseck Inter il club prepara il rinnovo contrattuale | la strategia e le cifre Un altro difensore pronto a rinnovare

La dirigenza dell’Inter sta lavorando al rinnovo del contratto di Bisseck, con un adeguamento economico, e si prepara a prolungare anche altri accordi tra i difensori. Le trattative sono in corso e coinvolgono diverse figure del reparto difensivo, con l’obiettivo di stabilizzare la rosa per la prossima stagione. In campo e fuori, il club si concentra sulle strategie per il futuro dei propri giocatori.

Rinnovo Bisseck, l'Inter accelera: strategia definita, cifre e dettagli del possibile accordo

Rinnovo Bisseck, l'Inter ha tutta l'intenzione di prolungare il contratto del difensore adeguandogli l'ingaggio.

Rinnovo Dimarco, il club nerazzurro prepara il contratto a lungo termine: tutti i dettagli e le cifre

Rinnovo Dimarco, l'Inter non ha alcun dubbio e prepara il contratto "a vita" per l'esterno nerazzurro: tutti i dettagli...

Rinnovi Inter: Bisseck e Carlos Augusto le priorità. Dimarco al sicuro

MILANO - Due delle variabili che influenzeranno inevitabilmente la strategia di mercato dell'Inter la prossima estate sono i giocatori in scadenza e quelli in attesa di rinnovo. Fa parte del gioco d'i ...

CdS - Rinnovi Inter, Bisseck e Carlos Augusto i primi. Novità su Dimarco. E per Sommer spunta una nuova ipotesi

Preservare la base di partenza e procedere con interventi mirati, senza stravolgimenti eccessivi. Questo è l'obiettivo della dirigenza dell'Inter in vista ...

