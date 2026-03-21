Da Franz Kraler l' omaggio alla tradizione sartoriale napoletana con E Marinella

Franz Kraler rende omaggio alla tradizione sartoriale napoletana con E. Marinella. Alla WinteRace Cortina, si percorrono 490 chilometri complessivi, un tragitto che coinvolge diverse tappe e sfide. La gara si svolge in un contesto in cui l’attenzione per i dettagli e la precisione sono fondamentali. La competizione si svolge in un ambiente di montagna, con condizioni climatiche variabili.

Alla WinteRace Cortina il percorso di 490 chilometri complessivi non è mai una semplice linea tracciata su una mappa. È una narrazione in movimento, un filo che lega paesaggi, comunità e storie alpine. L’edizione 2026, in programma dal 19 al 21 marzo, interpreta questo principio fino in fondo, disegnando un itinerario che attraversa alcuni dei luoghi più emblematici delle Dolomiti, nel segno dello spirito olimpico e della cultura della montagna.La WinteRace Cortina 2026 si conferma un evento di regolarità classica, ma soprattutto un’esperienza culturale in movimento. Settanta vetture, provenienti da otto Paesi: Italia, Belgio, Argentina, Paesi Bassi, Uruguay, Croazia, Svizzera e Principato di Monaco. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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