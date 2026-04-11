Juventus | la nuova maglia guarda alla tradizione

La Juventus si appresta a presentare una nuova maglia che richiama gli stilemi classici del club. La creazione è stata annunciata come una delle più attese tra i tifosi negli ultimi tempi. La maglia si ispira ai modelli storici della squadra, mantenendo elementi che richiamano la tradizione del club. L'evento di lancio è previsto nelle prossime settimane, con grande attesa tra gli appassionati.

La Juventus sta per regalare ai suoi tifosi una delle maglie più attese e tradizionali degli ultimi anni. Secondo le ultime anticipazioni e proiezioni filtrate in queste ore, la prima maglia Adidas per la stagione 202627 abbandona le sperimentazioni recenti e torna alle origini più pure della storia bianconera: strisce L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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Juventus: la nuova maglia è un esperimento coraggiosoLa presentazione della quarta maglia della Juventus per la stagione 202526 ha scatenato un acceso dibattito tra i tifosi bianconeri.

LA JUVE PRESENTA LA QUARTA MAGLIA #juventusnews24