L’ex difensore dell’Inter sta lavorando con la società per definire il suo futuro. Sul tavolo ci sono il rinnovo del contratto e alcune trattative di mercato. L’accordo tra le parti riguarda il prolungamento dell’accordo e un adeguamento economico. La decisione arriva dopo il conseguimento di due trofei nella stagione appena conclusa. La trattativa si svolge in modo diretto tra l’entourage del giocatore e i rappresentanti del club.

Il rinnovo è stato ampiamente meritato dopo i due trofei ottenuti quest'anno, c'è accordo totale su prolungamento e adeguamento del contratto. Si è poi discusso delle strategie future. per il calciomercato. E' stata stilata una serie di profili necessari al rinnovamento della rosa Scudetto e Coppa Italia, non male come risultato per un allenatore che arrivava all’Inter con appena 13 panchine in Serie A.Chivunel suo primo anno su un grande palcoscenico è stato quasi ineccepibile,salvo la macchia col Bodo, e insiemeall’Inter sta pianificando già il futuro e la prossima stagione.I vertici nerazzurri, allenatore e dirigenti si sono incontrati nella mattinata di martedì 19 maggio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Inter, Chivu pianifica il futuro con la società: sul tavolo rinnovo e mercato

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L'Inter festeggia il 'Doblete' e pianifica il futuro con Chivu

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