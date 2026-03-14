Inter | rinnovo Chivu? Decisione già presa dalla società mercato al centro

L’Inter ha ufficialmente deciso di rinnovare il contratto di Cristian Chivu, con la società che ha già preso una decisione definitiva. La scelta avviene mentre il mercato rimane una priorità, e arriva in un momento in cui il club cerca di riprendersi dopo le recenti sconfitte sia in campionato che in Champions League. La posizione sulla conferma del giocatore appare ormai consolidata.

L’Inter vuole voltare pagina dopo la sconfitta nel derby e tornare subito a correre in campionato. Gli ultimi risultati deludenti in campionato ed in Champions League sembrerebbero non aver cambiato la linea della società nei confronti di Cristian Chivu. Secondo le ultime notizie di mercato in arrivo da Milano, l’Inter sarebbe pronta a confermare Chivu in panchina anche nella prossima stagione. Il tecnico romeno, secondo la società, ha preso la squadra in un momento complicato riportandola ai vertici della classifica. La dirigenza nerazzurra, quindi, considererebbe il suo lavoro una scommessa vinta sotto diversi aspetti. Dalla gestione dello spogliatoio, alla sua idea tattica, fino alla capacità di ridare equilibrio a un gruppo ferito dopo la finale di Champions League. 🔗 Leggi su Sportface.it

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