Al Santiago Bernabeu si è giocata l’andata dei quarti di finale di Champions League tra il Real Madrid e il Bayern Monaco. La partita si è conclusa con una vittoria per 2-1 dei tedeschi, grazie alle reti di Luis Diaz e Kane, mentre il Real Madrid ha segnato un gol con Mbappé. La sfida è durata circa novanta minuti, con diverse occasioni da entrambe le parti.

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© Calcionews24.com - Real Madrid Bayern Monaco 1-2: Mbappé non basta, blitz bavarese al Bernabeu nel segno di Luis Diaz e Kane

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Questo Bayern Monaco non è una squadra di calcio. È un carrarmato. Non affronta gli avversari: li travolge. Li distrugge. Questa sera ha vinto anche in casa del Real Madrid. Non contro un avversario qualunque. Non in uno stadio qualsiasi. E, diciamolo chiar - facebook.com facebook

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