Martedì alle 21:00 si disputa l’andata dei quarti di finale di Champions League tra il Real Madrid e il Bayern Monaco. La partita vede affrontarsi due squadre con storie di successi europei e giocatori di alto livello. Sono disponibili statistiche, notizie e le probabili formazioni, mentre la diretta tv sarà trasmessa su canali dedicati alla competizione. La sfida si svolge in un contesto di grande attesa tra pubblico e appassionati.

Real Madrid-Bayern Monaco è una partita valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: statistiche, notizie, diretta tv, probabili formazioni, pronostico. I quarti di finale della coppa dalle grandi orecchie ci regalano la “classica” per eccellenza delle manifestazioni UEFA. Nessun match si è disputato più volte di Real Madrid-Bayern Monaco nelle competizioni internazionali del vecchio continente. Questo sarà addirittura l’incontro numero 29 tra i due “giganti” dei rispettivi paesi, Spagna e Germania. Iniziamo col dire che la cabala, analizzando ciò che è avvenuto dal 2014 in poi, pende nettamente dalla parte dei Blancos, che si sono sempre qualificati a spese dei bavaresi negli ultimi quattro doppi confronti nella fase ad eliminazione diretta della Champions League. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Real Madrid-Bayern Monaco: l’uragano bavarese contro la mistica Blancos

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