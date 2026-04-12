L'Inter ha annunciato di aver ingaggiato il responsabile del settore giovanile della Juventus, che lascia così il club bianconero. La decisione arriva poco tempo dopo che il settore giovanile della Roma ha visto il ritorno di un ex allenatore. La squadra nerazzurra si prepara a rinnovare il proprio settore giovanile, con l’arrivo di un nuovo collaboratore che si aggiunge a quelli già presenti.

Dopo l'addio di Massimo Tarantino, di ritorno alla Roma dopo 3 anni in nerazzurro, l'Inter punta su Michele Sbravati per guidare il settore giovanile. Sbravati è legato per ancora due anni alla Juve e si starebbe lavorando alla risoluzione. Al suo fianco avrebbe Fulvio Pea, ora direttore tecnico dell'Albania, che all'Inter si prenderebbe in carico il progetto Under 23. Nato nel 1965 a Muggiò, Michele Sbravati è arrivato alla Juve dopo una carriera da calciatore tra Serie B e Lega Pro, le esperienze da dirigente delle giovanili al Savona (dal 2000 al 2007) e al Genoa (dal 2008 al 2024), dove ha conquistato anche un titolo nazionale con l'Under 18.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sbravati all'Inter: i nerazzurri strappano il responsabile delle giovanili alla Juve

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