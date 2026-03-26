Ultimissime Inter LIVE | Il Barcellona insiste per Bastoni Ecco gli unici nerazzurri incedibili

Nella sessione di mercato in corso, il Barcellona ha manifestato interesse per un difensore dell'Inter, con inserimenti specifici per il giocatore. La società nerazzurra ha comunicato che alcuni calciatori sono considerati incedibili e non saranno ceduti durante questa finestra di trasferimenti. Le trattative sono ancora in corso e le decisioni definitive devono essere ancora ufficializzate.

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