Inter quota 5465 reti in Serie A | il miglior attacco della storia

L’Inter ha segnato 5.465 reti in Serie A, stabilendo il record storico di attacco nel massimo campionato italiano. Nella partita più recente, Markus Thuram e Denzel Dumfries hanno segnato due reti ciascuno, contribuendo a ottenere altri tre punti. Questi risultati sono stati determinanti per la squadra nella corsa al ventunesimo scudetto.

Due reti a testa per Markus Thuram e Denzel Dumfries. Altri tre punti fondamentali per l’Inter nella corsa al ventunesimo scudetto. A proposito di statistiche: come riporta Sky Sport sulla propria pagina Instagram i quattro gol segnati dalla Beneamata a Como permettono alla società nerazzurra di superare gli eterni rivali delle Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, quota 5465 reti in Serie A: il miglior attacco della storia Adani: «Celebriamo l’Inter campione d’Italia. Oggi dovrebbero fare il titolo sul miglior attacco che batte la miglior difesa»di Stefano CoriAdani dopo Como-Inter ha definito i nerazzurri già Campioni d’Italia! E poi ha lanciato una provocazione sul “titolo” Lele Adani nel... Gol Lautaro Martinez, l’argentino entra nella storia! Agganciato Boninsegna a quota 171 retiVicario Inter, pronto l’assalto nerazzurro al portiere del Tottenham per il dopo Sommer.