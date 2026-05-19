Nella recente partita contro il Bologna, l’allenatore dell’Inter ha deciso di non schierare alcuni dei giocatori più utilizzati durante la stagione. La scelta ha portato all’assenza di diversi calciatori considerati punti di riferimento, tra cui alcuni protagonisti delle competizioni mondiali. La formazione titolare è stata modificata, con diversi titolari lasciati in panchina o esclusi dall’undici iniziale. La decisione ha influenzato la composizione della squadra per questa sfida di fine stagione.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Chivu avrebbe scelto di lasciare ai box parecchi elementi della sua rosa nell’ultima sfida stagionale contro il Bologna. I principali profili coinvolti sarebbero coloro che saranno protagonisti del mondiale, in particolare Calhanoglu e Thuram, non ancora al meglio fisicamente. Il mister ha preso questa scelta data la natura del match, che non ha più nulla da dire alla stagione neroazzurra, ma soprattutto per mantenere quel clima positivo di famiglia che ha costruito durante questa stagione. I profili coinvolti. Il mondiale è alle porte e costituisce per tutti i calciatori la possibilità di rappresentare il proprio paese, portando in alto il suo nome e il suo orgoglio, e quindi viene data molta importanza a esso da parte degli stessi. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, gestione Chivu: contro il Bologna out i “big” del mondiale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Cristian Chivu Inter 3-1 Bologna

Sullo stesso argomento

Scudetto Inter, la volata tricolore passa dalla gestione! Chivu a lavoro per il recupero di 7 bigdi Redazione Inter News 24Scudetto Inter, la conquista del campionato passa dalla gestione delle energie.

Inter, Chivu "libera" gli acciaccati per il Mondiale: Calha e Thuram out a BolognaVinti, e soprattutto festeggiati, i due titoli conquistati in questa stagione da ricordare, per qualche interista adesso può iniziare una sorta di...

IL SEGRETO DELL'INTER È STATO LA COSTANZA Una stagione che si chiude con il doblete come non succedeva dal 2010. L'Inter di Chivu non ha avuto un momento chiave, è stata una gestione costante durante l'anno. x.com

Inter, incontro in sede tra Chivu e la dirigenzaCristian Chivu stamattina si è svegliato presto. Alle 10 è arrivato nella sede dell'Inter in Viale della Liberazione per incontrare la dirigenza nerazzurra e parlare di più temi. Su tutti il rinnovo ... gazzetta.it

Inter, Marotta: Si ripartirà da questo gruppo l'anno prossimo. Chivu mi ha sorpreso cosìIn un percorso vincente ci sono anche delle soste legate a delle sconfitte, però bisogna guardare anche il merito di essere arrivati alla finale (di Champions League persa contro il PSG 5-0 l'anno sc ... tuttomercatoweb.com

La prima stagione di Christian Chivu come allenatore dell'Inter: Scudetto Coppa Italia primo double di campionato dal 2010 Grande mister. Festa di upvote per Chivu! reddit