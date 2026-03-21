Scudetto Inter la volata tricolore passa dalla gestione! Chivu a lavoro per il recupero di 7 big

L'Inter si prepara alla fase decisiva del campionato, con il tecnico impegnato nel recupero di sette giocatori chiave. La squadra lavora intensamente per ottimizzare le energie in vista delle prossime sfide, fondamentali per la conquista dello scudetto. La gestione delle risorse umane diventa un aspetto centrale nella corsa tricolore, mentre lo staff si concentra su procedure di recupero e preparazione.

Inter News 24 Scudetto Inter, la conquista del campionato passa dalla gestione delle energie. Chviu lavora sul rigenerare questi 7 big per il rush finale. Il finale di stagione si avvicina e l’ Inter di Cristian Chivu è pronta a lanciarsi nello sprint decisivo per la conquista del tricolore. Secondo l’analisi de La Gazzetta dello Sport, le speranze nerazzurre per un finale vincente dipendono dal recupero psico-fisico di alcuni giocatori fondamentali. In particolare, sono sette i calciatori che necessitano di una rigenerazione urgente per tornare a offrire il massimo contributo alla causa nerazzurra. L’attacco: ritrovare gol e imprevedibilità. Il reparto offensivo è quello che più di ogni altro necessita di una reazione immediata. 🔗 Leggi su Internews24.com

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