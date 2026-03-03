Martinez torna a essere titolare nel match contro il Como, ma il suo futuro con l'Inter rimane incerto. La società ha deciso di schierarlo tra i titolari, mentre la situazione contrattuale del portiere non ha ancora trovato una soluzione definitiva. La partita rappresenta un momento importante per il giocatore, che cerca di consolidare la propria posizione in squadra.

Inter News 24 Mercato Inter, Martinez si gioca le sue chance contro il Como ma il futuro del portiere resta ancora in dubbio. L’Inter si gioca una fetta importante della stagione nella semifinale d’andata di Coppa Italia contro il Como. Per la sfida di stasera, la formazione guidata da Cristian Chivu presenterà una novità di rilievo: come svelato dal Corriere dello Sport, sarà Josep Martinez a difendere i pali della compagine nerazzurra. Una scelta che conferma le gerarchie del torneo, dove lo spagnolo è sempre stato protagonista, permettendo così a Sommer di godere di un turno di riposo per ricaricare le pile. Lo svizzero, infatti, vuole farsi trovare pronto per il Derby di domenica contro il Milan di Allegri, desideroso di riscattare l’incertezza della gara d’andata. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, Martinez torna titolare ma il suo futuro resta in dubbio: le ultime sul portiere nerazzurro

Leggi anche: Mercato Inter, spunta un nuovo nome per la difesa. Intanto il sogno nerazzurro resta Nico Paz: le ultime

Frattesi Juventus, il centrocampista ha preso una decisione molto importante sul suo futuro: sarà bianconero? Le ultime sul giocatore nerazzurroCon l’avvicinarsi della finestra di calciomercato invernale, il futuro di Frattesi è diventato uno dei temi più caldi in Serie A.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Mercato Inter

Temi più discussi: Inter, questione portiere: Sommer ai saluti. Due big in lizza: sogno Marotta. E Martinez…; Inter, scudetto e rivoluzione: i big che diranno addio a giugno; Calciomercato Inter: in estate arriverà un portiere; Inter, l'eliminazione dalla Champions League stravolge i piani sul mercato? Cosa cambia, quanti big via a giugno e chi può arrivare.

Mercato Inter, spunta nome tutto nuovo in porta oltre a Vicario! Ed ecco chi sarà il titolareLa porta è uno dei reparti che in casa Inter cambierà la prossima stagione: Yann Sommer, in scadenza di contratto, saluterà infatti i nerazzurri ... msn.com

L'Inter rifà l'attacco: in 4 sul mercatoOttantanove gol in trentotto partite. Il bottino di reti fatte nella scorsa Serie A dall`Inter potrebbe spingere a credere che i nerazzurri cambino poco e niente. calciomercato.com

#Inter e #Juve accendono il mercato sfidandosi per risolvere il nodo tra i pali Secondo La Repubblica, l'idea per Giuseppe #Marotta e Damien #Comolli è #Alisson Becker del #Liverpool L'ostacolo per il portiere brasiliano resta l'ingaggio da 5 milioni di x.com

Mercato, non è un segreto che tutti nella società Inter vorrebbero questo nome top - facebook.com facebook