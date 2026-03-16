Leonard Prescott, portiere sedicenne del Bayern Monaco, si prepara a esordire contro l’Atalanta in Champions League, entrando come quinto portiere della squadra. È nato nel 2007 e fino a ora ha fatto parte delle giovanili del club tedesco. La sua presenza in campo rappresenta un momento importante nella rosa del Bayern, che ha deciso di puntare su di lui per questa partita.

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© Calcionews24.com - Bayern Monaco, chi è Leonard Prescott: il quinto portiere 16enne pronto all’esordio contro l’Atalanta. La storia e l’identikit

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