L'Inter ha riacceso l'interesse per Curtis Jones, centrocampista del Liverpool nato nel 2001, già seguito durante il mercato invernale. Dopo un tentativo fallito a gennaio, il club nerazzurro potrebbe tornare a fare un'offerta durante la prossima sessione di calciomercato estivo. La volontà di rafforzare il reparto centrale del campo ha portato alla ribalta il nome del giovane inglese, che potrebbe essere uno degli obiettivi principali.

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© Calcionews24.com - Mercato Inter, Curtis Jones torna un’idea concreta: possibile nuovo assalto estivo dopo il tentativo sfumato a gennaio

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