Sul calciomercato dell'Inter si ipotizza un interesse per Vermeeren, centrocampista di proprietà del Lipsia. La notizia viene riportata da fonti tedesche, che indicano il giocatore come obiettivo del club nerazzurro. Contestualmente, si parla di una possibile concorrenza da parte del Tottenham, che ha scelto l’allenatore De Zerbi come nuovo tecnico. La trattativa, al momento, resta da definire e non ci sono comunicazioni ufficiali.

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© Internews24.com - Calciomercato Inter, dalla Germania spunta l’ipotesi Vermeeren: sfida al Tottenham di De Zerbi

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