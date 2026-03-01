L’Inter torna implacabile Dimarco-Calha Genoa ko Chivu a +13 verso il derby

L’Inter ha ottenuto una vittoria convincente contro il Genoa, con i gol di Dimarco e Calha che hanno deciso il match. La squadra milanese si è rafforzata in classifica, avvicinandosi al derby con un vantaggio di 13 punti. La partita si è giocata nel sabato mattina, mentre a Sanremo si svolgeva l’evento musicale. L’allenatore dell’Inter ha seguito la partita dal bordo campo.

Nel sabato sanremese, a cantare è l'Inter, contro la Genova (rossoblù) limitrofa alla città dei fiori. Quattordicesima vittoria nelle ultime quindici, il solo pareggio col Napoli come intervallo, per garantirsi un momentaneo +13 sul Milan, chiamato a rispondere a Cremona. Dimarco e Calhanoglu firmano il 2-0 e allontanano i fantasmi della Champions, rinsaldando il primato in Serie A. La banda De Rossi resiste mezz'ora e resta in corsa a lungo, pur impensierendo di rado Sommer. Il tecnico rossoblù ha fatto i compiti a casa. Contro l'Inter dei lunghi possessi, priva di gente col dribbling nel sangue, schiera un blocco basso che chiude le vie verso Bijlow.