Chivu | Thuram ha la febbre e non si è allenato Calha ok noi avanti con le nostre convinzioni

Il tecnico dell'Inter ha annunciato che Thuram non si è allenato a causa della febbre, mentre Calha è disponibile. Ha aggiunto che la squadra continuerà a seguire le proprie convinzioni in vista del derby, sottolineando che ci sono grandi ambizioni ma senza modificare l'identità di gioco. La partita si avvicina e l'allenatore ha parlato delle scelte e delle condizioni dei giocatori.

Ecco le parole di Chivu alla vigilia della partita contro il Milan: "È un derby, ci sono grandi ambizioni. Dobbiamo mantenere quello che abbiamo fatto finora. Non possiamo cambiare la nostra identità, quello che abbiamo sostenuto dall'inizio. Andranno capiti i momenti della partita. Calhanoglu? Sta abbastanza bene, dopo Como ci siamo allenati bene. Oggi non si è allenato Thuram per un po' di febbre, speriamo che domani sia a disposizione. Calha sta riacquisendo ritmo, è a disposizione. Da inizio anno siamo preparati mentalmente e siamo cresciuti, non sottovalutiamo né sopravvalutiamo nessuno. Non va persa la misura della realtà di una partita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

