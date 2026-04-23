Intelligenza Artificiale nella sanità

Da leccotoday.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 29 aprile alle 20:45 si terrà un incontro pubblico nella sala comunale di Villa Facchi a Casatenovo, promosso da Azione Lecco. L'evento avrà come tema l’applicazione dell’intelligenza artificiale nel settore sanitario, con un focus su aspetti clinici, di ricerca e informativi. La serata offrirà l’occasione di approfondire le modalità con cui questa tecnologia viene integrata nella medicina e nella ricerca scientifica.

Mercoledì 29 aprile, alle ore 20:45, presso la sala comunale di Villa Facchi in via Castelbarco a Casatenovo, si terrà l'incontro pubblico dal titolo "L'intelligenza artificiale nella sanità — tra clinica, ricerca e informazione scientifica", promosso da Azione Lecco.L'evento si propone di.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Teleacras - “L’intelligenza artificiale nella Sanità”

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