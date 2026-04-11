Intelligenza artificiale e professionisti | Padova accelera ma l’adozione resta ancora selettiva

In Italia, l’utilizzo dell’intelligenza artificiale sta crescendo tra i professionisti, con un’accelerazione significativa a Padova. Tuttavia, l’adozione di queste tecnologie rimane ancora limitata a pochi studi e settori specifici. L’interesse verso le applicazioni dell’intelligenza artificiale si sta diffondendo, ma molte realtà mostrano ancora cautela nel integrare queste soluzioni nelle proprie attività quotidiane.