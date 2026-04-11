Intelligenza artificiale e professionisti | Padova accelera ma l’adozione resta ancora selettiva
In Italia, l’utilizzo dell’intelligenza artificiale sta crescendo tra i professionisti, con un’accelerazione significativa a Padova. Tuttavia, l’adozione di queste tecnologie rimane ancora limitata a pochi studi e settori specifici. L’interesse verso le applicazioni dell’intelligenza artificiale si sta diffondendo, ma molte realtà mostrano ancora cautela nel integrare queste soluzioni nelle proprie attività quotidiane.
L’intelligenza artificiale sta entrando in modo sempre più concreto negli studi professionali italiani. Avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro iniziano a utilizzare strumenti basati su AI per la ricerca, la redazione di documenti, la sintesi normativa, l’analisi di contratti e.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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