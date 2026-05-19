Insieme per la Sicurezza Stradale | in piazza Cavalli la giornata conclusiva della IV edizione
Martedì 26 gennaio si svolgerà in piazza Cavalli la giornata finale della quarta edizione del progetto “Sulla Strada Giusta - Insieme per la Sicurezza Stradale”. L’iniziativa, rivolta agli studenti delle scuole superiori della provincia, ha l’obiettivo di diffondere la cultura della sicurezza e della prevenzione sulle strade. Durante l’evento saranno presentate le attività svolte nel corso dell’anno e si terranno dimostrazioni pratiche sulla sicurezza stradale. La giornata conclude un percorso iniziato con incontri e workshop dedicati ai giovani.
Si terrà martedì 26 gennaio la giornata conclusiva della IV Edizione del progetto “Sulla Strada Giusta - Insieme per la Sicurezza Stradale”, iniziativa dedicata alla promozione della cultura della sicurezza e della prevenzione stradale, rivolta agli studenti delle Scuole Superiori della provincia. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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