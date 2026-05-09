Colleferro Scuole EcoSostenibili All’IC Margherita Hack la prima giornata conclusiva della quarta edizione del progetto di Minerva Scarl E l’annuncio di un nuovo appuntamento annuale
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Cronache Cittadine COLLEFERRO – Sul tavolo all’ingresso c’erano i cappellini verdi di Minerva Scarl, impilati in ordine, e le copie degli attestati L'articolo Cronache Cittadine.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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