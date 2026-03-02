Ariano Irpino AV | Cultura della Legalità – Carabinieri e ACI Avellino insieme per la Sicurezza Stradale

Ariano Irpino, in provincia di Avellino, è stata teatro di un'iniziativa dedicata alla sicurezza stradale. Carabinieri e ACI Avellino hanno collaborato con l'Istituto ‘Giuseppe De Gruttola’ per coinvolgere gli studenti in attività sul tema della legalità e del rispetto delle norme sulla strada. L'intervento fa parte del progetto ‘Cultura della Legalità’ volto a sensibilizzare i giovani sui comportamenti corretti in ambito stradale.

Carabinieri e ACI Avellino promuovono la sicurezza stradale tra gli studenti dell'Istituto 'Giuseppe De Gruttola' nell'ambito del progetto 'Cultura della Legalità. Nell'ambito delle attività di prossimità e prevenzione promosse dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, proseguono in Irpinia gli incontri informativi rivolti alle giovani generazioni e alla cittadinanza, finalizzati a rafforzare la sicurezza, la consapevolezza dei rischi e il rapporto di fiducia tra i cittadini e le Istituzioni. Nell'ambito del progetto " Cultura della Legalità ", i Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino, unitamente ai rappresentanti dell' ACI Avellino, hanno incontrato gli studenti dell' Istituto d'Istruzione Superiore " Giuseppe De Gruttola ", sede di via Villa Caracciolo.