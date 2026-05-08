Furto da film in centro | smurata la cassaforte i ladri fuggono sui tetti

Due uomini hanno rubato una cassaforte in un’attività nel centro cittadino e sono scappati salendo sui tetti delle case vicine. Secondo quanto riferito, hanno smurato la dispositivo prima di lasciarla e sono fuggiti rapidamente. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e le indagini sono in corso. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.

Prato, 8 maggio 2026 – “ Due ladri hanno smurato la cassaforte della mia attività e poi si sono dati alla fuga passando dai tetti delle abitazioni”. Il racconto di Giovanni Cioppi, titolare di “Buffetti”, assomiglia tanto alla scena di un film d’azione girato in pieno centro storico a Prato. Ma niente finzione in questo caso: la realtà è amara per il negoziante di via Magnolfi, che nella notte fra il 25 e il 26 aprile ha subito un furto da diverse migliaia di euro. “Fortunatamente sono riusciti a entrare solamente nel locale adibito a ufficio e a magazzino, non nel negozio vero e proprio – dice Cioppi –. Oltre al contenuto della cassaforte, che hanno estratto dalla parete a colpi di mazzuolo e aperto a suon di picconate, si sono portati via una borsa di valore.🔗 Leggi su Lanazione.it

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