Nella periferia est di Roma, domenica sera, un inseguimento tra ladri e forze dell’ordine si è concluso con una tragedia. L’auto in fuga ha invaso la corsia opposta di via Collatina e si è schiantata contro un’altra vettura, causando la morte di una madre, di un padre e di un bambino. La scena ha lasciato sgomenti gli abitanti e gli operatori sanitari intervenuti sul posto.

Un inseguimento tra le strade della periferia est di Roma si è trasformato in una tragedia nella serata di domenica, quando un’auto in fuga ha invaso la corsia opposta in via Collatina, schiantandosi contro un’altra vettura. Sui sedili anteriori c’erano una coppia di 70 e 64 anni, mentre dietro il figlio di 42 anni. Marito e moglie sono morti sul colpo. Il figlio è poi deceduto poco dopo in ospedale. Secondo quanto ricostruito dalla Questura, gli agenti avevano intimato l’alt a un’auto con a bordo tre persone sospette. Alla vista della pattuglia, i passeggeri hanno però accelerato tentando la fuga, dando il via a un inseguimento a cui si è aggiunta anche una pattuglia dei carabinieri. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Roma, ladri fuggono all’inseguimento e travolgono un’auto: muoiono madre, padre e figlio

Ladri scappano all'alt della polizia e provocano un incidente: scomparsa un'intera famiglia di padre, madre e figlioUn'intera famiglia è stata cancellata da un incidente che si è verificato nella serata del 1° marzo per le strade di Roma.

Auto ariete, spaccata all’Esp. I ladri assaltano Bluespirit e fuggono con oro e diamantiUn colpo messo a segno con una doppia spaccata nella notte al centro commerciale Esp di via Bussato.

Una selezione di notizie su Roma.

Temi più discussi: Casal de' Pazzi, sequestrati da una banda per un debito: fuggono dalla finestra e finiscono in ospedale; Voghera, colpo fallito da Trony: la cassaforte resiste e ladri fuggono senza bottino; Spaccata al centro commerciale La Fattoria, bottino di 7mila euro alla gioielleria Stroili: i ladri fuggono a bordo di un'auto; Ladro in trasferta incastrato dalle telecamere.

Roma, ladri fuggono all’inseguimento e travolgono un’auto: muoiono madre, padre e figlioUn inseguimento tra le strade della periferia est di Roma si è trasformato in una tragedia nella serata di domenica, quando un’auto in fuga ha invaso la ... thesocialpost.it

Roma, fuggono all’alt in auto e causano incidente: tre morti, famiglia distruttaUn'auto è fuggita all'alt della polizia, ieri sera nella zona del Quarticciolo a Roma, e ne è nato un'inseguimento durante il quale l'auto in fuga ha invaso ... lapresse.it

L’inseguimento a tutta velocità per le strade di Roma e poi lo schianto in via Collatina contro una Punto che stava riportando a casa una famiglia romana - facebook.com facebook

+3 DALLA 5ª E +4 DALLA 6ª… TUTTO IL RESTO È NOIA. #NEWYORKGIALLOROSSA #ROMA #NEWYORK #ASROMA #ASR #ROMAJUVENTUS x.com