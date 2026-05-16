Montoro sequestrato opificio nell’ambito delle indagini sull’inquinamento del Sarno

Nell’ambito di un’operazione dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale di Avellino, è stato sequestrato un opificio situato nel comune di Montoro. L’intervento si inserisce nelle attività di controllo per contrastare l’inquinamento del fiume Sarno, che da tempo è soggetto a problematiche ambientali. L’operazione ha portato al sequestro della struttura, senza ulteriori dettagli sulla natura delle irregolarità riscontrate durante le verifiche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui