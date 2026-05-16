Montoro sequestrato opificio nell’ambito delle indagini sull’inquinamento del Sarno
Nell’ambito di un’operazione dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale di Avellino, è stato sequestrato un opificio situato nel comune di Montoro. L’intervento si inserisce nelle attività di controllo per contrastare l’inquinamento del fiume Sarno, che da tempo è soggetto a problematiche ambientali. L’operazione ha portato al sequestro della struttura, senza ulteriori dettagli sulla natura delle irregolarità riscontrate durante le verifiche.
Nell’ambito delle attività di controllo finalizzate al contrasto dell’inquinamento del bacino del fiume Sarno, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale di Avellino (N.I.P.A.A.F.) e del Nucleo Carabinieri Forestale di Forino (AV), in sinergia con i. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Fiume Sarno: sequestrato opificio di 240 metri quadrati per inquinamento. Azione contro l’illegalità.
Inquinamento del Sarno, blitz dei Forestali: sequestrati fusti in un opificioTempo di lettura: 2 minutiNell’ambito delle attività di controllo finalizzate al contrasto dell’inquinamento del fiume Sarno, i Carabinieri del...