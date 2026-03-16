Tennis come hanno debuttato le 6 squadre veneziane nel campionato di serie C

Le sei squadre veneziane di tennis hanno disputato la prima giornata del campionato di serie C nel fine settimana, con le partite che si sono concluse recentemente. Le gare hanno coinvolto diverse formazioni della regione, determinando i risultati iniziali della competizione. Al momento, sono noti i punteggi e le posizioni di classifica di ciascuna squadra dopo questa prima fase.

Terminate le gare del fine settimana, ecco gli esiti della prima giornata del campionato di tennis della serie C, che vede impegnate ben 6 squadre veneziane. Risultati ufficiosi in attesa dell’asseverazione della commissione gare della Fitp Veneto. Nel maschile 3 pareggi e una sconfitta. Un pari casalingo che sta piuttosto stretto per il Portogruaro, ma che vede le seconde tutte alla pari. Prezioso quello del Green Garden in casa col Bassano, per i lidensi del Ca’ del Moro coi giovani veronesi, scivola in casa il Tc Venezia con la diretta concorrente Villorba. Nel femminile scopre subito le carte il Portogruaro corsaro nel veronese con le lupatotine. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it Articoli correlati Tennis veneziano: sei squadre pronte alla sfida in serie CIl tennis veneziano si prepara a una stagione cruciale: sei squadre in serie C regionale Mancano poche settimane all'inizio del campionato di tennis... Record per le biblioteche veneziane: nel 2025 oltre 500mila visite | VIDEOIl 2025 per la Rete Biblioteche Venezia è stato un anno record: punto di riferimento per giovani e studenti, spazio vivo della città e infrastruttura... Una raccolta di contenuti su Tennis come hanno debuttato le 6... Temi più discussi: Jannik Sinner - Denis Shapovalov a Indian Wells 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Indian Wells, fuori Maestrelli e Arnaldi; Fonseca può già giocare contro Sinner; GP Cina, è il giorno della gara: il via alle 8, tutto il PROGRAMMA. Alcuni arbitri di sedia capiscono il tennis, altri sono rigidi perché non lo capiscono, afferma AlcarazVincitore su Grigor Dimitrov al debutto a Indian Wells, Carlos Alcaraz non ha usato mezzi termini in conferenza stampa. Interrogato sul cronometro tra i punti, il numero 1 mondiale ha dato una rispost ... msn.com Sinner stravince nel debutto a Indian Wells, la frase che fa impazzire gli americani e Bill GatesLa prima notizia, la più importante: Jannik Sinner debutta benissimo a Indian Wells e batte il ceco Svrcina 6-1 6-1 in poco più di un'ora. Maglietta lilla, pantalone bianco (approvatissimo sui social ... msn.com , Jannik ci ha spedito una cartolina da Indian Wells #Tennis #BNPParibasOpen #Sinner x.com Primo trionfo di stagione per il numero due al mondo che batte Medvedev e pensa all’amico campione di Formula 1: «Sono un grande appassionato» #Tennis - facebook.com facebook