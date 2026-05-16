Iniziato il campionato tennistico di serie D con 550 teams 9 le squadre padovane in lizza per la serie C

È cominciato il campionato regionale di tennis di serie D in Veneto, con oltre 500 squadre che partecipano nelle divisioni D1 fino a D4. Tra le squadre in gara, nove sono di provenienza padovana e competono per raggiungere la serie C. La manifestazione coinvolge un numero record di partecipanti, rendendo questa edizione una delle più numerose e competitive mai registrate nella regione. La stagione si apre con molte aspettative e sfide programmate lungo tutto il territorio veneto.

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