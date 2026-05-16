Iniziato il campionato tennistico di serie D con 550 teams 9 le squadre padovane in lizza per la serie C
È cominciato il campionato regionale di tennis di serie D in Veneto, con oltre 500 squadre che partecipano nelle divisioni D1 fino a D4. Tra le squadre in gara, nove sono di provenienza padovana e competono per raggiungere la serie C. La manifestazione coinvolge un numero record di partecipanti, rendendo questa edizione una delle più numerose e competitive mai registrate nella regione. La stagione si apre con molte aspettative e sfide programmate lungo tutto il territorio veneto.
E’ iniziato il campionato regionale della serie D. Un campionato record quello veneto che racchiude oltre 500 squadre, dalla D1 alla D4. Competizione che fa sudare le fatidiche sette camicie alla Commissione Gare della federtennis regionale, ma che la rende orgogliosa di questo risultato. Regular. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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