Infrastrutture energetiche e sicurezza marittima nel Medio Oriente

Le tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran, insieme ai recenti episodi di instabilità nel Mar Rosso, hanno messo in evidenza le difficoltà delle rotte energetiche della regione. Le supply chain di petrolio e gas naturale sono influenzate dalla sicurezza delle rotte attraverso gli Stretti di Hormuz, Bab el-Mandeb e Suez, punti strategici fondamentali per il trasporto marittimo. La situazione attuale evidenzia come la stabilità di queste infrastrutture sia determinante per il flusso di risorse energetiche verso i mercati globali.

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