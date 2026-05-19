Infrastrutture energetiche e sicurezza marittima nel Medio Oriente
Le tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran, insieme ai recenti episodi di instabilità nel Mar Rosso, hanno messo in evidenza le difficoltà delle rotte energetiche della regione. Le supply chain di petrolio e gas naturale sono influenzate dalla sicurezza delle rotte attraverso gli Stretti di Hormuz, Bab el-Mandeb e Suez, punti strategici fondamentali per il trasporto marittimo. La situazione attuale evidenzia come la stabilità di queste infrastrutture sia determinante per il flusso di risorse energetiche verso i mercati globali.
Il conflitto USA-Iran e l’instabilità nel Mar Rosso evidenziano la vulnerabilità delle supply chain energetiche mediorientali, dipendenti dalla stabilità degli Stretti di Hormuz, Bab el-Mandeb e Suez. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Prospettive di sicurezza nel Mediterraneo, inizio 2026
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La mappa indica la dislocazione dei principali giacimenti di petrolio e di gas naturale dell'Arabia Saudita. Fonte: U.S. Energy Information AdministrationIl conflitto USA-Iran e l’instabilità nel Mar Rosso evidenziano la vulnerabilità delle supply chain energetiche mediorientali, dipendenti dalla stabilità degli Stretti di Hormuz, Bab el-Mandeb e Suez. gazzetta.it
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