Prepararsi a interruzioni energetiche | il monito dell’Ue per la crisi in Medio Oriente

L’Unione Europea ha diffuso un avviso per prepararsi alle possibili interruzioni energetiche causate dalla crisi in Medio Oriente. L’attenzione si concentra sulla possibilità di riduzioni nelle forniture di gas e petrolio, con implicazioni per i consumatori e le aziende dei Paesi membri. Le autorità europee stanno monitorando la situazione e valutando misure di emergenza per garantire la stabilità energetica nel breve termine.

La crisi in Medio Oriente può avere importanti ripercussioni tra i Paesi Ue specialmente in ambito energetico: è il monito di Dan Jorgensen, commissario Ue all’energia, che ha inviato una lettera ai 27 ministri dell’energia scoraggiando l'adozione di "misure che possano aumentare il consumo di carburante, limitare la libera circolazione dei prodotti petroliferi o disincentivare la produzione delle raffinerie dell'Ue". Quali sono i rischi. In questo senso, i Paesi dell’Ue dovrebbero "prepararsi tempestivamente" a " un'interruzione potenzialmente prolungata " delle forniture energetiche per la crisi medio-orientale. Il commissario ha invitato... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - “Prepararsi a interruzioni energetiche”: il monito dell’Ue per la crisi in Medio Oriente Articoli correlati L’Ue, la guerra in Iran e l’annuncio inquietante: “Prepararsi a interruzioni energetiche prolungare”Roma, 31 marzo 2026 – Qualcuno, già da tempo, sostiene che con la chiusura dello Stretto di Hormuz fra qualche settimana recandoci alla pompa di... L’Ue, la guerra in Iran e l’annuncio inquietante: “Prepararsi a interruzioni energetiche prolungate”Roma, 31 marzo 2026 – Qualcuno, già da tempo, sostiene che con la chiusura dello Stretto di Hormuz fra qualche settimana recandoci alla pompa di... Contenuti utili per approfondire su Medio Oriente Temi più discussi: Medio Oriente: riparazioni infrastrutture energetiche per almeno $25 mld; BCE, Lagarde lancia l’allarme: Le interruzioni energetiche potrebbero durare anni; Caro carburanti, i tir si fermano dal 20 al 25 aprile. Prepararsi a interruzioni energetiche: il monito dell’Ue per la crisi in Medio OrienteIl commissario all’energia prepara i Paesi membri dell’Ue a un prolungato periodo di riduzione dei consumi di carburante: ecco i passaggi principali della sua lettera e i consigli per risparmiare ... ilgiornale.it L’Ue, la guerra in Iran e l’annuncio inquietante: Prepararsi a interruzioni energetiche prolungateI Paesi Ue dovrebbero prepararsi tempestivamente a un'interruzione potenzialmente prolungata delle forniture energetiche dovuta alla crisi in Medio Oriente. È l'avvertimento che il commissario Ue ... msn.com MEDIO ORIENTE | La Francia non ha permesso nel fine settimana a Israele di utilizzare il suo spazio aereo per trasportare armi americane da impiegare nella guerra contro l'Iran, secondo quanto riporta la Reuters. #ANSA x.com Tgr Rai FVG. . Crisi in Medio Oriente, aumentano i costi per la filiera del caffè. Costi del gas alle stelle e carenza di imballaggi in plastica, le ricadute su importatori e torrefazioni. Anna Vitaliani e Biagio Ingenito - facebook.com facebook