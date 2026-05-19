Inferno in autostrada il terribile incidente blocca tutto | Fiamme altissime Soccorsi in azione

Una mattina di caos si è verificata sulla A1 Direttissima a causa di un incendio che ha coinvolto un tir carico di carta. Il veicolo ha preso fuoco mentre era in movimento, provocando un blocco totale della corsia e la presenza di fiamme molto alte. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che stanno lavorando per mettere in sicurezza l’area e gestire le conseguenze dell’incidente. La strada rimane chiusa in entrambe le direzioni in attesa di ulteriori interventi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Mattinata di forti disagi lungo la A1 Direttissima, dove un mezzo pesante adibito al trasporto di carta ha preso fuoco durante la marcia. L’emergenza ha richiesto l’immediato intervento dei vigili del fuoco, impegnati per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’area interessata. L’episodio si è verificato al chilometro 27 in direzione nord, in un tratto ad alta percorrenza. Quando le squadre sono giunte sul posto, la motrice del camion risultava già avvolta dal rogo, con un fronte di fuoco esteso che ha reso necessario un intervento rapido e coordinato. Per le operazioni sono stati attivati più distaccamenti del comando di Firenze: sul posto hanno operato i vigili del fuoco di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, oltre alle squadre di Firenze Ovest e Calenzano. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Inferno in autostrada, il terribile incidente blocca tutto: “Fiamme altissime”. Soccorsi in azione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Colto da malore, autotrasportatore perde la vita sulla A2 a Campagna Sullo stesso argomento Terribile incidente, autostrada in tilt: soccorsi a sirene spiegate. La situazioneIl risveglio nel cuore della Toscana si è trasformato in un incubo per migliaia di automobilisti in transito lungo la spina dorsale del Paese. Incidente in autostrada, scontro terribile e mezzi in mille pezzi: soccorsi sul postoUn grave incidente stradale ha paralizzato il traffico nelle prime ore della mattinata lungo uno dei tratti più trafficati della rete autostradale... Aiuto per il tour in bicicletta nei Paesi Bassi reddit Inferno sull’autostrada: muore uno dei camionisti coinvolti nel maxi tamponamento tra quattro tirNon ce l’ha fatta l’autista estratto dalle lamiere dopo lo scontro tra quattro mezzi pesanti. Grave il bilancio dell'incidente ... zoom24.it Dall’inferno al silenzio. Una ferita ancora apertaIl dramma si consumò in una giornata di ordinario impegno per gli altri. In quel lunedì 4 agosto di un anno fa, per un tamponamento devastante il tratto valdarnese dell’Autostrada del Sole si ... lanazione.it