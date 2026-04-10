Un grave incidente ha provocato il blocco totale di un tratto autostradale in Toscana, causando lunghe code e disagi tra gli automobilisti in transito. Sul posto sono intervenuti immediatamente i mezzi di soccorso, che stanno lavorando per gestire la situazione e assistere le persone coinvolte. La viabilità rimane compromessa mentre le forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi necessari per chiarire le dinamiche dell’incidente.

Il risveglio nel cuore della Toscana si è trasformato in un incubo per migliaia di automobilisti in transito lungo la spina dorsale del Paese. La mattinata di oggi, venerdì 10 aprile 2026, è iniziata sotto i peggiori auspici nel tratto del Mugello, dove un violento scontro ha paralizzato l’arteria autostradale più importante d’Italia. Poco prima delle 8:00, un incidente stradale sulla A1 Direttissima, precisamente all’altezza del chilometro 31 nel comune di Barberino di Mugello, ha reso necessaria la chiusura temporanea del tratto compreso tra il bivio con la A1 Panoramica e Firenzuola, in direzione Bologna. Sul posto è scattata immediatamente la macchina dei soccorsi: sono intervenuti i sanitari del 118, i mezzi di soccorso meccanico, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Terribile incidente, autostrada in tilt: soccorsi a sirene spiegate. La situazione

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